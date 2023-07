Ten, tego. Sam koszt programu 800+ i 14 emerytur to 70mld rocznie. Na dopłaty do ogrzewania wydano 20mld, do gazu 10mld, na zakup pszenicy 10mld, zakup węgla z indonezji to następne 20mld zł., dopłaty do kredytów to 5mld rocznie.

A wy się podniecacie sumą 100mld zł....

Najgorsze że następuje inwersja wydatków budżetowych. Podatki idą na różne niepotrzebne rzeczy, rozdawnictwo, przekupywanie grup interesów, a istotne inwestycje np. Elektrownie atomową, uzbrojenie wojska finansuje się Pokaż całość