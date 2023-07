We Wrocławiu jest taki bar co się nazywa Gluten Apetit. Jak sama nazwa wskazuje serwują TYLKO dania z glutenem: pierogi, kluski, makarony. Prosty koncept.

Czekam kiedyś na odbiór pierożków i wchodzi grupa obcokrajowców. Czytają to menu, czytają i nie mogą uwierzyć. W końcu pytają obsługi:

- Przepraszam, a które z tych dań są bez glutenu?

- Yy, no żadne, nazywa się gluten apetit, więc mamy tylko takie dania.



Wyraz ich twarzy bawi Pokaż całość