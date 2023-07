No i gdzie problem? Po to płacimy podatki by nasze dzieciaki otrzymały wykształcenie z systemu który utrzymujemy. By żyło się im lepiej niż nam.



Jakie są alternatywy? Współczesne niewolnictwo? Zakaz wyjazdów do czasu spędzenia czasu jako niewolnik w upośledzonym systemie w Polsce aż władza będzie zadowolona?



Chyba kogoś posrało.