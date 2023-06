od jakiegoś czasu 'wina pieszych' zniknęła z prawa o ruchu drogowym. Z wyjątkiem telefonu w ręku. Ale do tematu. Jestem przerażony nawet nie smigajac po Europie ciężarówka. Jestem w szoku jadąc od czasu do czasu przez Nowy Sącz i uwierz mi taka sytuacja jak wyprzedzanie przed pasami to rzecz nawet nie nagminna. Ona jest standardem. Tylko że akurat dziś trafili sie tam piesi. Szok