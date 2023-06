po amerykańsku napisał bez błędu

Pokaż całość

Za to po polsku z błędem, a to polska strona, nie amerykańska. Tu akurat Paliwoda ma rację że się czepia, zapis liczb to coś czego się uczy dzieci w klasach 1-3, to nie jest trudne do opanowania i należy zwracać uwagę na takie błędy i je poprawiać, bo kropka i przecinek w tym przypadku nie oznaczają tego samego, 123,456 i 123.456 to nie te same