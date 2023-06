W 2014 ważąc 120kg od marca do września udało mi się zejść do 90. Moja dieta to było odstawienie słodyczy, chipsów, piwa i słodkich gazowanych napojów. No i do tego rowerek kilka razy w tygodniu min 30km a jak się rozkręciłem to jak miałem czas to i 80-100 robiłem. Żaden wielki wyczyn, co niektórzy by mnie wyśmiali xD

Nigdy w życiu nie czułem się tak dobrze! Chyba czas to powtórzyć bo znowu Pokaż całość