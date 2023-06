Polak sprawcą strzelaniny w Sztokholmie? Miał współpracować z Kurdem

Do strzelaniny doszło w Sztokholmie na placu między stacją metra a galerią handlową. Oddano ok. 20 strzałów z broni automatycznej. Na miejscu zginął 15-latek, w szpitalu 45-latek. Dzisiaj okazało się, że wśród zatrzymanych jest Polak - 19-letni Miłosz O. Nie przyznał się do winy. Sam mógł być celem.