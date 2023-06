Ma stracić dom za długi byłego męża. Kuriozalna wycena

Nie wiem jak jest w tym wypadku, ale w budowlance to średnia polska. Wszytko na żonę, potem rozwód, a w międzyczasie robię w ch... kogo popadnie. Jak żona dostała dom, który wypudowal mąż, jeszcze za kasę, której nie jest w stanie udokumentować, to w przypadku długów męża, majątek powinien iść pod młotek bez mrugnięcia okiem.

Gnoje, które oszukały ludzi na grube pieniądze, wcześniej pozbywając się majątku, to mikroprzedsiebiorczy rak.