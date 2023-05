Pierwszy transport do obozu Auschwitz był złożony z Polaków

Oczywiście, bo obóz koncentracyjny w Oświęcimiu nie był obozem zagłady, w przeciwieństwie do obozu w Brzezince. Po niemiecku Oświęcim to Auschwitz, a Birkenau to Brzezinka.

Obóz koncentracyjny to nie to samo co obóz zagłady. Choć obozy koncentracyjne były straszne, to nie stanowiły głównego narzędzia eksterminacji podczas II WŚ.

Po utworzeniu obozu zagłady w Brzezince, czyli Birkenau, Żydzi wywożeni do tego obozu nie mieli okazji zobaczyć słynnego napisu "Arbeit macht frei". W odróżnieniu Pokaż całość