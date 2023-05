Bo im propaganda od pół roku truje, że jak wojnę Putin przegra to poniosą konsekwencje tego wszyscy Rosjanie. Będą umierać z głodu, stracą pracę, domy, Rosja przestanie istnieć i ludzi zagonią do obozów zagłady. Nie wiem ilu w to wierzy realnie, ale faktem jest że każdy wie, że przegrana wpłynie negatywnie na ich życie. I w sumie mają rację jeśli Putin czy jego świta utrzymają się u władzy. A myślę że utrzymają Pokaż całość