Polak wciąż zarabia 3x mniej niż Niemiec. Polska w ogonie UE

To nie jest porównanie zarobków, tylko kosztów ponoszonych przez pracodawcę za godzinę pracy pracownika. To nie jest to samo - oprócz wynagrodzenia są też składki i podatki. Do tego, żeby Polska w tym rankingu nie była w ogonie, wystarczyłoby podnieść składkę ZUS o 50% i już byłby awans.

Jak można równocześnie narzekać na coraz większe podatki i stękać, że Polska nie jest wyżej w kosztach ponoszonych przez pracodawcę? Przecież to nielogiczne.