To jest dramat koleś mógł doprowadzić do tragedii swoją bezmyślnością, zatrzymywanie się na ekspresówce to szczyt bezmyślności, jakby się w nich wpierdzielił taki tir to by była miazga. Za takie coś to prawko i samochód powinni zabierać i jeszcze rok więzienia żeby miał czas na przemyślenie swojego zachowania.