Jeśli kogoś to szokuje to gratuluję zdrowia. Z pozdrowieniami dla szpitala kliinicznego (!) na Lwowskiej w Rzeszowie, który zdiagnozował złamanie kości promieniowej jako "ograniczyć komputer i przejdzie". Orły medycyny. Przeciętny lekarz nie powiązał by wypadku na rolkach wyczynowych z nadużywaniem Internetu, a tu taka, khm stolica innowacji.