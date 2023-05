Zabawnie się czyta te urojenia, że każdy w PL może robić po 20k PLN, wystarczy wcześnie wstawać i bardzo się starać.

Logika wskazywałaby, że właśnie dlatego, niektórym firmy płacą po 20k, bo 99% ludzi nie może wykonać tej pracy.

Druga sprawa, że gdyby tak było to firmy zatrudniałby świeżaków do przeszkolenia i płaciły 1/3 tego.



Trochę wyjątkiem od tej reguły jest IT, gdzie faktycznie można być życiowym debilem (co widać po komentarzach