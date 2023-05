Feynman, Einstein i Schrödinger wchodzą do baru: Feynman mówi: "Wygląda na to, że jesteśmy w środku żartu"? Einstein mówi: "Ale tylko dla obserwatora, który widział, jak wchodzimy do środka jednocześnie". Wtedy Schrödinger mówi: "Jeśli ktoś patrzy w okno to Ja wychodzę."