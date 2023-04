Standard od 30 lat. Polsce nie jest potrzebna nauka, technologia i rozwój. U nas potrzebne są montownie i drenaż umysłów. Pamiętam jak 15 lat temu w jednym z instytutów proponowano mi za cały etat w Warszawie najniższą krajową na stanowisku specjalisty. Po zapytaniu jak mam za to zamieszkać to zaproponowano mi AKADEMIK W OTWOCKU za połowę minimalnej. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ). Żeby zrobić doktorat to musi Cię być Pokaż całość