Jak widać przygotowania pod gnębienie ludzi w ramach Fit For 55 ruszają pełną parą. Takiej inwigilacji to chyba nawet za komuny nie było. W następnej kolejności będą pewnie zaglądać do garnków, czy nie przekracza się spożycia dozwolonej ilości mięsa. No ale starczy powiedzieć, że to w imię "walki o planetę" i znajdzie się duża grupa która temu przyklaśnie.