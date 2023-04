Tu trzeba walczyć o swoje i bojkotować, nie kupować. Inflacja oraz nowe podatki to okienko do robienia rzeczy które doprowadzają nie do wyrównania zysku a jego zwiększenia. Inflacja nie rozkłada się równo na wszystkim, ale jak średnia dajmy na to 15%, a mąka zdrożała tylko o 5% to można sobie walnąć 20% mniej produktu i zarobić jeszcze więcej. A gdy inflacja spada to często ceny zostają jakie są bo klient się przyzwyczaił Pokaż całość