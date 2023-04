Jak to się dzieje, że tyle razy mówiono o tym, że Polska węglem stoi i to nasza potęga surowcowa.

A teraz kiedy się odcięliśmy od węgla kacapskiego to się okazało, że ledwo go dla siebie jesteśmy w stanie wyprodukować.

Powinniśmy w tym momencie zbijać grube cebuliony na exporcie do Niemiaszków.