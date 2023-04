Jakies logiczne wytlumaczenie dla wylaczania atomu w Niemczech i taki opor przed tym by powstala w Polsce elektrownia?

- ekologia? nie

- koszty? nie

- bezpieczenstwo? nie

- brak uranu? nie

- nadmiar pradu? nie

- nowa przelomowa technologia w to miejsce? nie

Jakis niemiecki polityk przedstawil jakies racjonalne powody tego irracjonalnego zachowania?

Oprocz oczywiscie checi wywindowania cen energii, co przelozy sie na celowy wzrost inflacji i celowe zubozenie spoleczenstwa?