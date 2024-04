za coś takiego ten pajac powinien wylecieć w trybie natychmiastowym z Polski...zero godności, rozumu, współczucia, za to nienawiść wyssana z mlekiem matki do całego świata, typowy rzymianin to była zaplanowana zbrodnia, a nasz "as" sikorski jeszcze osobiście "poprosił" o wyjaśnienia żeby czasem nie urazić wielmożnej ha tfu ekscelencji