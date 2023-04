Przy rejestracji hurr durr zakładaj Pan maseczkie!1!!!

Potem człowiek wchodzi do gabinetu, a lekarz siedzie bez. W takiej sytuacji i pacjent powinien ją ostentacyjnie zdejmować bo jeśli lekarz nie boi się 'morderczego' wirusa to czemu ma się bać pacjent. No ale na pewno za chwilę jakaś indolencja wykopowa powie, że to szuria ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )