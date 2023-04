Litr paliwa "neutralnego klimatycznie" kosztuje prawie 50 zł.

To e-paliwo to nic innego jak metanol. Jego gęstość energetyczna jest równa 2/3 benzyny. Obecnie można go kupić za ok 8 zł (z marżą hurtownika i detalisty) czyli tyle za ile oni teraz oferują.

Natomiast ciekawostką jest że taki metanol można zastąpić etanolem - tym alkoholem do picia. I można go sobie samemu zrobić za ok 1 zł/l