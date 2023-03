Mój znajomy raz po pijaku wlazł do starej stodoły przy opuszczonym domie. Znalazł w środku nowiutki samochód z tzw jeżykiem na dachu. Zadzwonił na policję bo pokojarzył jeżyka z jakiegoś materiału w TV. Przyjechali. Dostał nagrodę od właściciela który odzyskał pojazd.



Się okazało że samochód był kradziony. Co zrobili złodzieje po kradzieży to właśnie schowali go do takiej budy a jeżyk to taki zestaw urządzeń co ma różnego rodzaju trackery blokować na Pokaż całość