Ehh, kilka mandatów więcej dla Trzeciej Drogi albo PO i pan Tusk z panem Hołownią w ogóle nie musieliby użerać się z tymi cymbałami z Lewicy. Przecież ta Lewica to taka Konfederacja bis tylko z drugiej strony. Takich skrajnych osób w ogóle nie powinno dopuszczać się do jakichkolwiek poważnych stanowisk, bo fanatyzm już dawno wyprał logiczne myślenie. No ale cóż. Gdyby PiS mógł stworzyć większośc mielibyśmy w rządzie wariatów z Konfy. Na Pokaż całość