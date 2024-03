8 marca wszędzie stragany z kwiatami, co drugi facet niesie w łapie jakiejś kobiecie. U mnie w pracy dali wolne wszystkim kobietą, ściągając na ich miejsce facetów. Wręcz musisz każdej istotnej kobiecie coś dać.



A dziś co? Zupełnie nic. Gdyby nie te znalezisko to bym zapomniał że dziś jest jakiś dzień faceta.