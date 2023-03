Jeżeli wykonywała niebezpieczne prace przy maszynie to powinna zastosować procedurę LOTO . Jeżeli w firmie były zapewnione ku temu warunki oraz była odpowiednio przeszkolona do pracy przy sprzęcie to wina jest tylko i wyłącznie jej. Jeżeli nie było procedur, szkolenia czy w ogóle możliwości zablokowania maszyny to wtedy wina leży po stronie pracodawcy.