To jest prosty mechanizm. Jak kraj wpuszcza wszystkich jak leci, to pierwsi jadą przestępcy. Bo skoro można uprawiać bandyterkę gdzie kraj jest bogaty, zamiast w kraju gdzie jest bida z nędzą to czemu nie. To samo było z Polską i Polakami. Najpierw wyjechała patologia więc u nas stało się bezpieczniej. A później zdziwko, skąd się wzięła taka opinia o Polakach za granicą.