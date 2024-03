I zostanie ta inicjatywa zniszczona przez feministki.



Takie inicjatywy to są potrzebne gdy się pytasz feministki dlaczego nie dbają o równouprawnienie mężczyzn, wtedy jest argument że one zajmują kobietami a mężczyźni sami powinni o siebie zadbać robiąc własne organizacje.



Jak natomiast taka organizacja powstaje to ją tępią i wyśmiewają bo taka organizacja to potwarz dla feministek, swoim istnieniem oznaczają że feministki nie walczą o równość.



Tak było zawsze i na całym świecie