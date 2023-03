Doskonale! Na odchodne PiS zafundował nam jeszcze więcej inflacji, jeszcze wyższe podatki (bo ktoś musi za to zapłacić), jeszcze większy absurd rynkowy a ci którzy nie kupili jeszcze mieszkania i tak go nie kupią bo: 1) ceny nieruchomości zaraz wystrzelą jak z procy (a program zakłada kredyt do 500k) 2) kto był w stanie uzbierać 200k wkładu już dawno by uzbierał i kupił, teraz z podatków dopłaci tym którzy pewnie dostaliby kredyt Pokaż całość