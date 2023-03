Dobrze, że nie rządziło w czasie covidu PO, bo byśmy już dawno wszyscy byli zaszczepieni przymusowo. Gdy u nas ścigano ludzi co jedli żarcie bez ryby to w Holandii nawet maseczek się nie nosiło. Było kilka tygodni, w czasie których trzeba było mieć obowiązkowo w sklepie, ale szybko od tego odeszli w czasie kiedy nasi czempioni zakazywali wchodzenia do lasu.