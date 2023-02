Dobry Niemiec i zły Niemiec coś jak milicjantem taka gra, może zdarzy się Polakom mieć rację ale to przypadkiem najlepiej wybraliby opcję polityczną która będzie rządziła tak jak Niemcy chcą to byliby dobrymi untermenchenenami a tak mamy różnice zdań a wiadomo że Niemcy są światłem Europy i powinni już zaakceptować że Polacy są Polacke i niszczenie zmienić na kontrolę jak mówił znany austryjak Nikki Lauda (Polacke to taka gra słow od słowa Pokaż całość