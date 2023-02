Myślę, że jakby naprawdę średnia pensja w tym kraju wynosiła 7000pln i przeciętna rodzina, w której oboje rodziców pracuje miało 14000pln miesięcznie to by nie było źle. Ale w tym kraju średnia jest liczona w śmieszny sposób, bo większość Polaków krąży z wypłatą między 2 a 3k (w większych miastach trochę więcej) i przy tych cenach takie pieniądze to wegetacja a nie życie. A inflacja dalej rośnie. Będzie bunt.