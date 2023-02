Teraz mnie ciekawi jak to rozwiązać bo to przypomina błędne koło. Mieszkanie z rodzicami w wieku 30 lat w dzisiejszych nędznych czasach równa się smutna masturbacja przed komputerem bo to żadna na Ciebie nie spojrzy. W dalszym ciągu będzie to oznaczało pogłębiający się brak przyrostu naturalnego. To taka tocząca się kula śniegu.