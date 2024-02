Ks. Stanisława P. molestował min. 82 chłopców. Śledczy ustalili, że robił to w każdej parafii do której wysłali go: abp. Ablewicz, abp. Życiński i bp. Skworc. Jeden z pokrzywdzonych pozwał pozwał diecezję, oczekując zadośćuczynienia i przeprosin. Kuria zgodziła się przeprosić, ale płacić nie chce...