Dlatego właśnie demokracja to gówno. Poiwnno być coś na wzór arystotelesowskiej Politei by prawo głosu mieli wyłącznie ci co dokładają do budżetu, a nie z niego ciągną.



Nie może być tak by gość zarządzał imprezą zorganizowaną przez solenizanta albo pracownik zasobami uzyskanymi przez firmę i jej właściciela.