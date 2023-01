Czy ktoś się pochylił nad tymi wyliczeniami?



Elektryk zużywa średnio około 20 kWh na 100 km. Jedna kWh to koszt w tym roku 1,2 zł (w zeszłym roku 0,7 zł) Czyli koszt przejechania 100 km elektrykiem to coś około 24 zł. Benzyniak podobnej wielkości ile spali? dajmy 8 litrów x 6,5 to 52 zł. To jest 2 razy drożej. Jakim cudem w stanach to taki sam koszt? Tam prąd z gniazdka jest Pokaż całość