Ane Pilż (nie wiem kto to) MA RACJĘ.



Ale w znaczeniu zupełnie odrwotnym niż jej się wydaje.



A to dlatego że wyznanie i narodowość NIE SĄ cechami umownymi. Choć są to cechy kulturowe, nie biologiczne, to są one "wrodzone". Zdecydowana większość ludzi RODZI SIĘ z określoną narodowością i wyznaniem.



I dlatego narodowość, wyznanie, orientacja i płeć to cechy podlegające SZCZEGÓLNEJ ochronie. To nie są zasadniczo cechy które mozna sobie wybrać.