Ultralekki i na wodór. Dron z Krakowa ze złotym medalem na targach wynalazków
Dron z napędem wodorowym zdobył złoty medal na międzynarodowych targach wynalazków w Tajwanie. Wodorowy dron jest cichy i nie wydziela ciepła, może być wykorzystany do zadań specjalnych.real_scoria
Komentarze (37)
Brakuje choćby podania co to znaczy że wydłużono czas lotu - z 5 do 10 minut, czy z 20 do 4 godzin?
Nie wydziela ciepła... hmm? Jakim niby cudem, jeśli ogniwa paliwowe wydzielają ciepło? Szczerze wątpię, by ogniwa grzały się mniej niż akumulatory. A to że jest cichy to już w ogóle kosmos - co ma napęd do
@ipkis123: fakt, nie zauważyłem. Zaskakująco rzetelnie przeprowadzony wywiad i nawet jest trochę konkretów. Litrowa butla z wodorem pod ciśnieniem 200 bar - 2 godziny lotu. To już faktycznie jest coś.
Edit: rozbroił mnie argument, że dron jest przyjazny dla środowiska. Dron do zastosowań bojowych... xD
@enron: Same silniki modelarskie są raczej proste. ALe na chłopski rozum synchronizacja obrotów takich 4 silników byłaby problemem. Elektrykami dużo łatwiej sterować, nie potrzebują przekładni, szybko i lioniowo wchodzą na obroty, mają stały (w miarę) moment obrotowy.
No tak, słychać będzie przede wszystkim pracujące z powietrzem śmigła.
"cichy” - brak silnika spalinowego (śmigła dalej robią hałas)
Przenośne wodoro-banki?
To nie nabój CO2 i silniczek modelarski (#pdk). Wodór gdzie będziesz tankował?
To jest bzdura... a nie jedna bzudra dostała nagrodę gdzieś a komercjalizacji brak.
Komentarz usunięty przez autora
Nagrode dostał a że mi sie to w głowie do końca nie skłąda to inna bajka.
u nas w polsce jest jakaś sekta wodoru że jak słyszy że coś jest na H2 to dostaje orgazmu