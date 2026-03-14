Byłem dziś z dzieckiem na spacerze i przechodziliśmy obok recyklomatu. Na trawie wokół leżało mnóstwo plastikowych butelek i puszek. I wtedy pomyślałem, że ten cały system kaucyjny zaczyna wyglądać jak jakieś dziwne oszustwo.
Jeśli kupisz butelkę z kaucją i jej nie oddasz – pieniądze przepadają. Kaucja znika. Ale jeśli masz starszą butelkę, bez kaucji, to system właściwie mówi: radź sobie sam. Wyrzuć gdziekolwiek.
Przecież normalnie taka butelka trafiłaby do żółtego kosza, który prawie każdy ma pod domem. Zostałaby odebrana i poddana recyklingowi.
A teraz? Jedne butelki trzeba nosić do recyklomatu, inne niby można wyrzucić jak śmieci. Efekt jest taki, że pod urządzeniami leżą sterty opakowań.
I to ma być ekologia?
Komentarze (127)
w Krakowie połowa koszy na śmieci rozrzucona, bo menele szukają butelek
a śmieci z kosza leżą na chodniku ¯\(ツ)/¯
@Restrukturyzacja: słusznie. Dlatego ja zrywam etykiety jeśli przyjdzie mi wyrzucić butelkę kaucyjną.
Tylko tego piwa od czasu do czasu bym sie napił, ale dalej pozostają szklane butelki póki co.
To co przypadkiem kupiłem z kaucją jak wchodziło to oddałem (a raczej odzyskałem moje zagrabione pieniądze) i więcej nie zamierzam kupować.
Mimo to i tak ten syf kaucyjny mnie dotyka, bo w mniejszych sklepach bez butelkomatów sprzedawcy
drugą sprawą jest to że w przy każdym punkcie gdzie są te automaty nie ma żadnych śmietników (by wyrzucić butelki których automat nie przyjmuje - tak jest np w Niemczech). U nas byłem przy 3 takich automatach i przy żadnym nie ma żadnego śmietnika
@RidgeForrester: oni tak zrobili z każdym sklepem. XDD
Geniusze tam siedzą,
Prawda jest taka, że system kaucyjny w Polsce XXI w. nie ma absolutnie żadnego sensu. Jakby te opakowania były faktycznie wielorazowe to jeszcze jako tako dałoby się go obronić. Ale w obecnej sytuacji nie ma żadnych argumentów za jego funkcjonowaniem, żadnych.
@pafcio80: przestań mówić ludziom co jest zajebiste a co nie
PiS i PO to to samo, oficjalnie się biją, a za kulisami sobie ciągną :P
Z jednej strony trochę ich rozumiem, bo jakby nie patrzeć chcą odzyskać swoją kasę, ale z drugiej, no jest to jakaś forma upodlenia i braku szacunku do samego siebie.