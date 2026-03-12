Nie będę płacić za YT premium, przesada. Prędzej zapłacę za alternatywę typu curiosity, czy jak to się tam zwało.

Jeszcze dodatkowo prowadzący kanał upychają najlepsza część materiałów za własnym paywallem, żeby ominąć patronite i jak chcesz obejrzeć= płać.

Do tego poza reklamami od YT masz jeszcze sponsoring od twórców. I tak w kółko.

YT to śmietnik, sami do tego doprowadzili promując płodnych, a patologicznych twórców, których treści niewiele wnoszą, choćby te wszystkie długie "commentary", "wywiady", Pokaż całość