Miasto chce oddać teren nad jeziorem za darmo
W miejscowości Słupca (województwo wielkopolskie), radni miejscy będą głosować w czwartek 12.03 nad oddaniem prywatnemu inwestorowi parkingu nad jeziorem bo "zainwestował on w ten parking 1,3mln"mors25
@VanGogh: Zależy kogo znasz i komu odpowiednio posmarowałeś.
Teraz właściciel hotelu domaga się praw do nieruchomości i planuje ustawić szlabany, ale obiecuje zamykać je tylko w przypadku dużych imprez.
no to gdzie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, tudzież w-----------e kogoś na zbity ryj za niedopełnienie obowiązków? Ten dział prawny co robił jak podpisywano umowę, spał? kto w ogóle powiedział że umowa jest trefna?
Przecież to wygląda na typowy wałek:
1. znajomy królika podpisuje umowę z haczykiem
2.