Microsoft chce, aby Copilot znał Twoje hasła. Nowa funkcja już trafia do Windows
Użytkownicy windows 11, nie spadnijcie z krzeseł, trzymajcie się tamiggy_p
- #
- #
- 74
- Odpowiedz
Użytkownicy windows 11, nie spadnijcie z krzeseł, trzymajcie się tamiggy_p
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (74)
najlepsze
nie żeby i teraz było to legalne ¯\(ツ)/¯
Bym powiedział że świetny system dla ludzi z nadmiarem darmowego czasu, ale... Nawet wtedy jest gównianą, najgorszą opcją z dostępnych
1. D--a
2. Nos
Tym samym patyczkiem bo ekologia.
https://www.windowslatest.com/2026/03/07/microsoft-copilot-on-windows-11-can-now-sync-your-passwords-as-ai-gets-a-built-in-mini-browser/
Juz samo zalozenie konta lokalnego przerasta Windows 11 i terminal trzeba odpalac przed ukonczeniem instalacji XDD albo wklejac skrypty w instalkę.
Paranoja
@rordoflings: Jaką sobie robisz. Instalujesz distro przeznaczone na desktopa i... Używasz. Żadnych sterowników, czy konsoli nie potrzebujesz jak nie chcesz, a system działa na 100%.
Still, choc linuks ma swoje wady to ciagle sie rozwija na korzysz uzytkownika. Windows jest rozwijany na korzysc korpo i coraz mniejsza jego czesc sluzy uzytkownikowi ktory za niego zaplacil.
Zreszta ta regula dotyczy kazdego produktu.
przeciez to zadna afera, 90% ludzi uzywa tego tyle ze na poziomie przeglądarek albo zewnetrznych aplikacji. Wprowadzaja to tutaj bo copilot bedzie otwieral strony we wbudowanym okienku a nie w przegladarce wiec uzytkownicy musieliby kopiowac hasla z przegladarki. Jak nie chcecie to nie uzywajcie. Tak dlugo jak to nie jest jakas automatycznie walczona opcja a copilot zgapia wasze hasla