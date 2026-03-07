To fascynujący, ale i niepokojący moment. Z jednej strony mamy potężne narzędzie dla „dobrych gości”, które pozwala błyskawicznie łatać dziury w przeglądarkach używanych przez miliony ludzi. Z drugiej ten sam eksperyment pokazał, że Claude za około 4000 USD w kredytach API był w stanie stworzyć dwa działające exploity. To oznacza, że bariera wejścia dla cyberprzestępców drastycznie spada. Wyścig zbrojeń w 2026 roku nie toczy się już między ludźmi, a między algorytmami: kto Pokaż całość