Claude znalazł 22 luki bezpieczeństwa w Firefoksie w 2 tygodnie
Anthropic puścił swojego Claude Opus 4.6 na kod Firefoksa. W dwa tygodnie AI znalazł 22 CVE (14 wysokiego ryzyka) + 90 innych bugów, których tradycyjny fuzzing nie wyłapał. Wszystkie załatane przed Firefox 148. AI jako audytor bezpieczeństwa to przyszłość.real_scoria
Komentarze (42)
najlepsze
Claude może jest i fajny, ale limity zabijają sensowność używania przy większych projektach. Trzeba jeszcze rok, dwa poczekać na być może inną AI, która będzie lepiej ogarniać temat przy złożonych systemach.
@Jovano: To jest wiadome ryzyko związane z AI o którym nikt nie mówi. A to przecież wykłada na klasyczny schemat:
1. Daj ludziom tanio narzędzie co usprawnia pracę. Firmy się zachwycą, sporo programistów pójdzie na bruk.
2. Poczekaj trochę aż się stan ustabilizuje - firmy wytwarzają za pomocą AI, zostali sami seniorzy i eksperci domenowi (ktoś nadal
Teraz nie ma ani juniorów, ani seniorów, zaś AI nadal jest niesamodzielne.
@kotas_przesmiewca: Dokładnie trzy - po jednej w Chinach, w USA i w Izraelu. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Skąd wiem? Na oko policzyłem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Szczegóły techniczne https://www.anthropic.com/news/mozilla-firefox-security
Prawidłowy tytuł:
Badacze z Anthropic’s Frontier Red Team przy użyciu narzędzia Claude AI zdiagnozowali i potwierdzili (tutaj liczba luk) CVE bezpieczeństwa w w kodzie źródłowym Firefoxa.
Sam Claude dał tylko blob danych, to ciężka praca człowieka wyskrobała z tego blobu danych potwierdzone przypadki możliwe do odtworzenia. Sam program zrobił tylko wielką kwerendę kodu źródłowego i znalazł podatności, niektóre poważne, niektóre jako anomalie, inne przekłamane etc. To praca ludzi, a
Z artykułu który sam podrzuciłeś wynika, że ludzie z Antrophica odpalili Claude'a na 6000+ plikowym repo, a po 20 minutach dostali pierwszy raport o błędzie. Który, tak, zgadza się, sami sprawdzili i zgłosili Mozilli.
Więc to nie człowiek siedział przy maszynie i wskazywał palcem: sprawdź to, sprawdź tamto, jak w typowych narzędziach programistycznych. Człowiek wrzucił kod do magicznego kotła i dostał odpowiedź. Więc tak, według