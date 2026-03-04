Skandal! Chcą ściąć ogromny dąb pod ścieżkę rowerową
Gmina Kolbuszowa ogłosiła przetarg na budowę ścieżki pieszo-rowerowej, która ma połączyć ulice Piłsudskiego i Sędziszowską. Inwestycja budzi ogromne kontrowersje. Na drodze projektantów stanął bowiem potężny dąb o blisko czterometrowym obwodzie pnia, który zgodnie z planem ma zostać wycięty.patryk___
Wystarczy objechać wokół z zachowaniem standardów infrastruktury. Są mini kładki podwieszane, jezdnie można przesunąć. Użyć ZRID aby trochę gruntu dobrać. Możliwości jest sporo tylko trzeba chcieć. A w Polsce powiatowej rzadko się chce wysilić szare komórki.
@elineusz: tylko tyle i aż tyle. I największą bolączką polskich dróg rowerowych jest właśnie to, że im się nie chce bo DDR jest robiony by spełnić wymogi dotacji a nie służyć rowerzystom. Stąd idzie się po lini najmniejszego oporu.
Chodniki budujcie wyłącznie dla pieszych, a dla rowerzystów to:
Czy to drzewo jest zdrowe, a może już całe suche i nadaje się na nóżki do stołu? Od tego będzie zależeć mój werdykt. Większość takich drzew bym ścinał znając ich stan...
Polska powiatowa widzę mentalnie to faktycznie gdzieś w okolicach 2005 roku xD