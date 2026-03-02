Zakaz foto odpadów w Bełchatowie, a PGE Zielona Góra chce dane przechodnia, bo f
Odwiedzam Bełchatów a tam obiekt dofinansowany przez UE zabrania filmowania z zewnątrz! Oczywiście sypią się kłamstwa. Natomiast pracownik PGE w Zielonej Górze oczekuje danych osobowych od osoby, która nagrywa...łamanie prawa przez energetycznego potentata? Jeśli masz ochotę i możliwości, to możeszelemel90
- #
- 14
- Odpowiedz
Komentarze (14)
najlepsze
Zakazywanie nagrywania, pytania, wzywanie policji, opowiadanie bredni o zakazach, zmyślanie przepisów. Z normalnych na pozór osób wychodzą przygłupy zupełnie oporne na wiedzę i argumenty. Wszyscy chcą być mega tajni i mega ważni.
Sam przepis już sam w sobie jest skrajnym debilizmem gdy popatrzy się na usytuowanie obiektów jakie
Więc może lockdown i maseczkowanie za covida to nie był wielki spisek tylko zsumowanie właśnie takich zwierząt co poczuła zew władzy.
Komentarz usunięty przez autora
mam nadzieje że mimo wysiłków kałdytora, nadal będą reagowali na nagrywaczy kręcących sie pod zakładem
a na kałdytora ha tfu