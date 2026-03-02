Olimpijczycy czekają na ponad 2 mln zł premii.
Polscy medaliści zimowych igrzysk olimpijskich czekają na wypłatę ponad dwóch milionów złotych z tytułu premii. Radosław Piesiewicz wyjaśnił, że opóźnienia wynikają z wypowiedzenia umowy przez głównego sponsora, firmę Polkomtel.gerwazy-oko
Komentarze (22)
najlepsze
K--wa, gdzie ja żyję ( ಠ_ಠ)
a ty Polaku-robaku tyraj w fabryce smrodu, i cie wycisną na podatkach ile sie da żeby pan działacz miał 100 koła pensji
@f2lf2l: Oni to robią dla ciebie, dla kraju. Machają flagą Polski i płaczą gdy śpiewają hymn.
( ͡~ ͜ʖ ͡°)