Wszedłem dziś po długiej przerwie na Onet i tego nie da się normalnie czytać - każdy nagłówek to clickbait: "Eksperci alarmują", "Sprawdź sam", "Policja nie ma litości",
Więc postanowiłem zrobić skrypt, który zamieni nagłówki na normalne. Różnica jest kolosalna!. W końcu można się czegoś dowiedzieć z nagłówka i wiedzieć czy warto zaglądać w artykuł.
Iran: zaatakowaliśmy amerykański lotniskowiec. Jest odpowiedź USA => Iran twierdzi, że zaatakował USS Abraham Lincoln czterema pociskami; brak potwierdzenia USA
Nowe prognozy na marzec. Pogoda może mocno odbiegać od normy => Prognoza pogody na marzec i do Wielkanocy: ciepło z chłodem i suchością
before
after
Skrypt podmienia na razie tylko linki do domen www.onet.pl i wiadomosci.onet.pl.
Podmienione nagłówki dostają podkreślenie z kropek, żeby było wiadomo. Po najechaniu widać oryginalny tekst.
Nagłówki są generowane przez Groka. Poszło na to już dziś kilka dolarów, więc jakby to miało działać na stałe to trzeba będzie pomyśleć o jakiejś optymalizacji i zrzutce na tokeny.
Dajcie znać jak ktoś były zainteresowany testowaniem.
Komentarze (95)
@Aaaaarghhh: Ale wiesz, że nie musisz z nimi żyć, prawda? ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
@Aaaaarghhh: ale zdajesz sobie sprawę, że zamiast filtrować ściek możesz po prostu zmienić źródło informacji?
Więc odpowiedż na Twoje pytanie to: "nie"
@tamagucci: lepiej sputnik od razu
Akurat jak i tak będą korzystali, to lepiej już tak, bo mniej czasu stracą na czytanie, żeby się dowiedzieć jakiejś bzdury, która mogłaby być w nagłówku.
Takie nagromadzenie clikbajtow, półprawd, propagandy i ideologii jest wręcz niesamowite biorąc pod uwagę teoretyczne znaczenie tego portalu.
Zastanawiam sie czasami czemu służy pisanie takiego mentalnego spamu i czy serio to jest docelowa publika tego portalu bo ktoś w szefostwie musi aprobować treści.
Jedyne co można robić to to unikać.
Zresztą, nie jest to jedyny "portal" który
Zakopuje się taki paździerz jako manipulację ale wszystkiego nie odfiltrujemy, w końcu to portal tworzony przez użytkowników ( ͡° ͜ʖ ͡°)
