Wszedłem dziś po długiej przerwie na Onet i tego nie da się normalnie czytać - każdy nagłówek to clickbait: "Eksperci alarmują", "Sprawdź sam", "Policja nie ma litości",

Więc postanowiłem zrobić skrypt, który zamieni nagłówki na normalne. Różnica jest kolosalna!. W końcu można się czegoś dowiedzieć z nagłówka i wiedzieć czy warto zaglądać w artykuł.

Iran: zaatakowaliśmy amerykański lotniskowiec. Jest odpowiedź USA => Iran twierdzi, że zaatakował USS Abraham Lincoln czterema pociskami; brak potwierdzenia USA

Nowe prognozy na marzec. Pogoda może mocno odbiegać od normy => Prognoza pogody na marzec i do Wielkanocy: ciepło z chłodem i suchością

before

after

Skrypt podmienia na razie tylko linki do domen www.onet.pl i wiadomosci.onet.pl.

Podmienione nagłówki dostają podkreślenie z kropek, żeby było wiadomo. Po najechaniu widać oryginalny tekst.

Nagłówki są generowane przez Groka. Poszło na to już dziś kilka dolarów, więc jakby to miało działać na stałe to trzeba będzie pomyśleć o jakiejś optymalizacji i zrzutce na tokeny.



