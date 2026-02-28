Nie rozumiem czemu nie ma taryfikatora, a jest uznaniowość

Wychowanie przeciętnego obywatela kosztuje TYLE SAMO.

To kwota malejąca wraz z ilością dzieci powinna być, nawet nie liniowa.

To Kowalskiego dziecko je inaczej niż Nowaka?

A może przy darmowej edukacji zasądza się czesne do szkół?

Za fanaberie każdy dopłaca osobno.

Kraj z PRL-owskiego kartonu (Kodes rodzinny i opiekuńczy (KRO), z 1965 roku.)