Pułapka na ojców
Sąd może uznać, że skoro jesteś programistą, możesz zarabiać 20 tys., nawet jeśli dostajesz połowę tegokasia-nowak85
Komentarze (135)
@Pan_Miszuk: Brzydkie też zarabiają.
Zarabiasz 20k. 1pk alimentów na dziecko. Rodzice solidarnie płacą. Czyli dziecko ma 10k od mamy i 10k od taty.
Tata ma 10k na zycie.
Mama dajmy na to 5k.
A dziecko 2 lata ma 20k na swoje potrzeby? Heh
Da się żyć normalnie, myśleć oraz ustrzec się wielu sytuacji.
Tylko że te 12k przygarnia mamuśka właśnie na swoje zachcianki i życie jak w Madrycie, a dziecko co najwyżej jakieś ochłapy
@Whereswally: Zakładasz, że to programiści. Patrząc na realia, jeden siedzi, drugi jeździ rowerem od osiedla do osiedla #pdk, a trzeci w holandii
@bobolak: można też nie zalewać jakiejś pierwszej-lepszej, tylko mieć godność i znaleźć sobie mądrą kobietę. Wiem, nie jest łatwo.
Wiem, łatwo napisać...
Wychowanie przeciętnego obywatela kosztuje TYLE SAMO.
To kwota malejąca wraz z ilością dzieci powinna być, nawet nie liniowa.
To Kowalskiego dziecko je inaczej niż Nowaka?
A może przy darmowej edukacji zasądza się czesne do szkół?
Za fanaberie każdy dopłaca osobno.
Kraj z PRL-owskiego kartonu (Kodes rodzinny i opiekuńczy (KRO), z 1965 roku.)