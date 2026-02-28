Konsekwencje późnego macierzyństwa sięgają trzeciego pokolenia
Laboratorium Biologii Rozwoju z Małopolskiego Centrum Biotechnologii, przy współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie, przeprowadziło szczegółowe badania nad długoterminowymi skutkami zaawansowanego wieku matczynego dla oocytów oraz potomstwa. Artykuł opublikowano w czasopiśmie "Aging Cell".Lifelike
Myśle, że po wojnie dopiszą do tego jedno "0"
"Wykorzystując nowoczesne techniki badawcze, w tym spektroskopię CARS, Ramana oraz FTIR, autorzy wykazali zwiększoną zawartość kropli lipidowych w oocytach myszy z grupy w zaawansowanym wieku (Advanced Maternal Age – AMA)."
I dalej z innego źródła:
"Wysoka zawartość lipidów nie zawsze jest korzystna; ich niewłaściwy metabolizm (np. u otyłych kobiet) może obniżać jakość oocytów i prowadzić do zahamowania rozwoju zarodków."
Biologia to nie jest matematyka - ma pełno błędów, czasem coś się uda, coś nie. Nie da się przewidzieć konsekwencji mixów genetycznych.
Już pominę, że to badanie było na myszach, a nie na ludziach ;-)
Masz konto na Wykopie i bordo.
fajnie, a teraz dajcie badanie ludzi. a nie, tyle to nie xD