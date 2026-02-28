Pitolenie o Szopenie, moja babka urodziła mojego starego w wieku 42 lat. Ja jestem pierwszym członkiem rodziny, który ukończył studia i ukończył studia na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce. Gdzie te niesamowite konsekwencje? ;)

Biologia to nie jest matematyka - ma pełno błędów, czasem coś się uda, coś nie. Nie da się przewidzieć konsekwencji mixów genetycznych.



Już pominę, że to badanie było na myszach, a nie na ludziach ;-)